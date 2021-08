Meret: “Lavoro per essere il migliore. Con Spalletti ottimo feeling. Obiettivo? La zona Champions”

Intervistato da Radio Kiss Kiss, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato della stagione che è appena partita e della vittoria degli Europei con la Nazionale italiana.

Queste le sue parole: “E’ stato davvero emozionante vincere l’Europeo, siamo veramente orgogliosi di aver rappresentato in questo modo la nostra nazione e di aver dato ai tifosi una gioia dopo tanto tempo chiusi. Sono stati davvero notti magiche. La Nazionale è l’obiettivo di molti calciatori, raggiungere questi obiettivi ci spinge a fare bene”.

Sui tifosi: “Finalmente! Era troppo che giocavamo senza di loro e si sentiva la mancanza. E’ molto più bello giocare coi nostri tifosi, ci hanno dato una grande spinta. E’ stata molto importante la loro presenza, anche per come s’era messa la partita”.

Su Insigne: “E’ il nostro punto di riferimento, è il capitano, in campo è importantissimo per tutti noi. Ci sta sbagliare un rigore, ma ha avuto coraggio e personalità, doti che non gli mancano, e si è ripresentato sul dischetto e ha segnato”.

Il gruppo è più sereno?

“Abbiamo entusiasmo e voglia di far bene. Non era scontato portare a casa la vittoria col Venezia, non si era messa benissimo per l’infortunio di Zielinski e l’espulsione di Osimhen. Anche con l’uomo in meno abbiamo fatto quello che dovevamo, facendo girare il pallone, rischiando anche poco dietro”.

Su Spalletti: “Ci dà molte responsabilità. Sa che siamo una squadra forte e cerca di mettercelo in testa, dandoci la maggior fiducia possibile per raggiungere risultati e vittorie”.

Sulle sue ambizioni: “Io lavoro ogni giorno per diventare il migliore. L’obiettivo è sempre fare bene e migliorare. So di avere ampi margini di miglioramento e che posso raggiungere grandi obiettivi. Testa bassa e lavorare, ho sempre fatto così”.

Su Osimhen: “Si è reso conto di quello che ha fatto e spero che non lo rifarà in futuro. Ci ha messo in difficoltà come squadra. E’ una cosa che non può capitare, ma non deve farlo più”.

Sugli obiettivi: “Arrivare tra le prime quattro è l’obiettivo, poi se si potrà fare meglio vedremo durante il campionato. Noi lavoriamo domenica dopo domenica per provare a vincerle tutte”.

Favorite allo scudetto: “Sia Juve che Inter. Le metterei sullo stesso livello. L’Inter ha vinto l’anno scorso, ha perso qualcuno di forte ma ne ha presi altri. E la Juventus ha una grandissima squadra”.

Foto: Twitter Napoli