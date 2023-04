Meret ipnotizza Giroud dal dischetto, il francese risponde dopo la grande fuga di Leao: Milan avanti all’intervallo (1-0)

Il Milan conduce 1-0 al Maradona grazie alla rete di Giroud, propiziata da una grande azione personale di Leao. Partono fortissimo gli uomini di Luciano Spalletti con un vero e proprio assedio all’area rossonera. Il primo squillo arriva con la punizione di Mário Rui, ma Bennacer è bravo a deviare la palla in calcio d’angolo. Tre minuti più tardi, invece, ci ha provato Kvaratskhelia, ma il tiro del georgiano è di facile lettura per Maignan. È ancora il Napoli a rendersi pericoloso, ma il tiro di Politano si spegne sul fondo. Il primo tiro verso la porta dei rossoneri arriva al 14′, ma il tiro di Tonali è di facile lettura per Meret. Nel mezzo al dominio azzurro, però, alla prima azione manovrata dal Milan arriva il calcio di rigore per i rossoneri a causa di un intervento in ritardo di Mário Rui su Leao. Al 22′ Giroud si presenta sul dischetto, ma Meret lo ipnotizza tenendo il punteggio in parità. Al 27′ arriva un’altra occasione per i rossoneri, ma Meret chiude nuovamente la porta al centravanti rossonero. Al 33′ arriva la tegola per Spalletti: si fermano Mário Rui e Politano, al loro posto Olivera e Lozano. Al 43′ si sblocca la gara: Leao salta tre uomini uno dietro l’altro, e serve Giroud davanti alla porta. Il francese non può sbagliare e regala il vantaggio ai rossoneri. Termina così 1-0 la prima frazione di gioco al Maradona.