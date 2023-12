Meret: “Ho parato il rigore da infortunato. Ci è mancato solo il gol”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata con il Monza.

Queste le sue parole: “Qualche minuto prima del rigore ho sentito dolore al flessore, ho provato a rimanere in campo fino alla fine ma non ce l’ho fatta. Nel frattempo c’è stata l’occasione del rigore e sono contento di averlo parato perché è stato importante non prendere gol. In generale è un peccato, dal punto di vista offensivo potevamo fare meglio. Il rigore è questione di attimi, scegli un lato e vai… Sapevo di poterlo parare. Mi dispiace per l’infortunio, spero non sia nulla di grave anche se le sensazioni non sono buonissime. Andiamo avanti e speriamo di essere più in forma nelle prossime partite”.

