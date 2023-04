Meret: “Gara sofferta, ma 3 punti importanti. Il Milan? E’ la squadra che più ci ha messo in difficoltà quest’anno”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria di Lecce.

Queste le sue parole: “Siamo felici della vittoria che arriva dopo la sconfitta col Milan, siamo contenti della prestazione su un campo difficile. Sapevamo che loro ci avrebbero messo in difficoltà, ma abbiamo vinto e ci avviciniamo ancor di più all’obiettivo. Era una partita importantissima. C’è bisogno di tutti per arrivare a gran risultati, sono tutti importantissimi e si va nella stessa direzione. E’ stata una partita più sofferta del solito, c’era un po’ di tensione in più ma siamo stati bravi a tenere il risultato e ci portiamo i tre punti a casa”.

Il fatto che Spalletti non cambi molto in difesa ti rende il lavoro più semplice?

“E’ importante avere fiducia l’un l’altro nel reparto difensivo, stanno facendo tutti un gran campionato, c’è giusto affiatamento e gran sacrificio. C’è fiducia, stiamo facendo bene difensivamente e questo aiuta tutta la squadra a costruire meglio le vittorie. Anche chi ha sostituito i titolari ha fatto il suo, siamo tutti un grande gruppo e c’è bisogno di tutti”.

Ora c’è di nuovo il Milan in Champions League.

“Da domani mattina si penserà alla sfida di mercoledì, sarà molto difficile e non dovremo commettere gli stessi errori commessi in campionato. Rivedremo quella partita, per vedere ciò che non abbiamo fatto bene e trovare soluzioni”.

Il Milan è la squadra che vi ha creato più difficoltà?

“Sì, si può dire di sì perché a Milano è stata una partita sofferta. La scorsa è stata una partita da cancellare, abbiamo commesso troppi errori. Il Milan è la squadra campione in carica, è normale che possano metterci in difficoltà. Quest’anno ci ha creato dei problemi, ma nel doppio confronto di Champions League proveremo a risolvere ciò che non è andato”.

Foto: Instagram personale