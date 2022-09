Meret e il rinnovo Napoli: conferme (anche sulla durata) 10 giorni dopo. I dettagli

Alex Meret si è ripreso il Napoli con i fatti, il 21 settembre vi avevamo anticipato di un rinnovo pronto e da definire nei giorni della sosta. È andata proprio così, quasi dieci giorno dopo, ci sono gli accordi totali e molto presto arriverà l’annuncio. Il portiere classe 1997, in scadenza a giugno, si è legato fino al 2025, quindi per altre due stagioni rispetto agli attuali impegni. Ci sarà un’opzione fino al 2026 che non verrà ufficializzata ma che fa parte degli accordi tra il suo agente Pastorello e il club. Del futuro non v’è certezza, le cose sul mercato cambiano da una settimana all’altra. Ma sul fatto che Meret si sia ripreso il Napoli senza “se” e senza “ma” non ci sono dubbi, é stato uno dei migliori in questo avvio di stagione e ha cancellato le incomprensioni del passato.

Foto: Instagram Meret