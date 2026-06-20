Meret e il futuro, troppe fantasie. E una certezza

20/06/2026 | 19:15:49

Ne abbiamo ascoltato di tutti i colori su Alex Meret. La sintesi: non piace ad Allegri, ha chiesto di andar via, è quasi una prima scelta della Juventus. Con rispetto verso chi ha tirato fuori questa storia, noi abbiamo notizie completamente diverse. Intanto, Meret piace ad Allegri e non ci sono dubbi. Le perplessità sono su Milinkovic-Savic, come svelato qualche settimana fa, al punto che il portiere serbo è sul mercato. E puntando su Meret, il Napoli ha intenzione di trovare con calma un altro specialista (piace sempre Kovar del PSV). Non c’è una trattativa con la Juventus, semplicemente perché oggi Meret è considera un titolare e tutte le altre cose sono chiavi di lettura – almeno oggi – molto fantasiose. Di sicuro bisognerà affrontare il discorso relativo al rinnovo, avendo un contratto con il Napoli in scadenza tra poco più di un anno.

Foto: Instagram Meret