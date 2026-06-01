Il retroscena: Kovar piace molto al Napoli. Milinkovic-Savic rischia più di Meret

01/06/2026 | 23:30:19

Matej Kovar piace molto al Napoli. Non soltanto perché è andato a sbattere contro il portiere in quella maledetta notte di Champions ad Eindhoven con relativa disfatta, ma anche perché ha dimostrato di essere molto affidabile. Lo stesso Kovar, classe 2000, potrebbe decidere di fare un’esperienza lontano al PSV. Ma occhio alle sorprese perché nella gerarchia Meret (scadenza 2027) oggi ha un appeal maggiore di Milinkovic-Savic che è tutt’altro che certo di restare dopo una sola stagione di Napoli.

Foto: X PSV