Meret: “Ci è mancato il gol, dobbiamo essere più decisi sotto porta”

Alex Meret, portiere del Napoli, ieri sera nel post gara dopo la sconfitta con l’Inter ha commentato la sfida. Queste alcune delle sue dichiarazioni come riportato dal sito ufficiale: “Abbiamo creato tanto ma non siamo stati determinati sotto porta. L’Inter ci ha punito sulle pochissime occasioni concesse, mentre noi non siamo stati altrettanto concreti in avanti. E’ un peccato perché siamo stati superiori sotto il profilo del palleggio, abbiamo tenuto il campo sempre in maniera propositiva, ma ci è mancato il gol. Credo che bisogna analizzare con calma questo momento e dobbiamo seguire le indicazioni di Gattuso perché ci ha dato una impronta importante. Adesso dobbiamo ricompattarci, essere sereni e dare tutto in questo finale di stagione, ci aspetta un appuntamento importantissimo.”

Foto: profilo twitter Napoli