Meret: “Champions? Ci sono tanti scontri diretti, possiamo farcela. Pareggio giusto”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita, nonostante siamo andati in svantaggio. Potevamo buttarci giù, invece abbiamo continuato a fare il nostro gioco, penso che in generale il pareggio sia giusto, è stata una buona partita per la compattezza e lo spirito contro una squadra fortissima”.

Champions ancora possibile? “Sappiamo che per raggiungere l’obiettivo dobbiamo fare un filotto di vittorie perché la distanza è importante ma abbiamo degli scontri diretti da giocare e possiamo farcela”.

Cosa è cambiato nel modo di difendere? “Siamo molto più alti e aggressivi, sappiamo che rischiamo qualcosa ma se recuperiamo palla siamo più pericolosi. Dobbiamo migliorare, ma siamo sulla strada giusta”.

