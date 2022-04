Meret assicura: “Daremo il massimo fino alla fine, si può ancora sognare. Lo scudetto è troppo importante per noi”

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il portiere italiano è tornato sul pari con la Roma: “Sicuramente fa male prendere un gol così agli ultimi minuti, la vittoria era ad un passo, ma dobbiamo accettarlo, essere più attenti e ripartire subito. L’umore deve essere positivo. Ora è più difficile raggiungere l’obiettivo Scudetto, ma non dobbiamo smettere di essere perfezionisti e andare in campo per vincere le partite. Non possiamo abbatterci ora perché bisogna provare a vincerle tutte. Ad Empoli si va con la voglia che ci mettiamo tutte le domeniche. Nelle ultime due purtroppo non è andata come volevamo, abbiamo perso dei punti importanti, ma non ci facciamo abbattere ora. Bisogna tirare fuori tutte le energie che abbiamo perché si può ancora sognare. Rendimento casalingo? Non me lo so spiegare neanche io perché quando giochiamo in casa c’è una grandissima atmosfera. I tifosi ci stanno spingendo al massimo ed è un dispiacere non portare a casa punti di fronte a loro. La pressione non c’è, non deve esserci, siamo abituati a giocare davanti a tante persone. Spero che questo trend cambi al più presto perché i tifosi lo meritano. Lo scudetto è troppo importante per noi, per tutto lo staff, per tutta la città. Non si deve mollare, dobbiamo continuare a lottare”.

FOTO: Twitter Napoli