“Merci Marco”, il Parco dei Principi omaggia Verratti prima di PSG-Nizza

Il PSG rende omaggio a Marco Verratti. Prima del match contro il Nizza, in programma tra pochi minuti al Parco dei Principi, è stata organizzata una festa d’addio per il centrocampista (che ha recentemente firmato per l’Al-Arabi, in Qatar).

Tanti ex compagni, tra cui Lavezzi e Ibrahimovic, hanno mandato un saluto a Verratti tramite un videomessaggio. In seguito, il presidente Al-Khelaifi ha consegnato al giocatore una maglia celebrativa con il numero delle sue presenze nel PSG – 416 – e una targa. L’ex Pescara ha infine fatto un giro di campo, per salutare il pubblico parigino.