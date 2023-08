Mercato Lazio, gli ultimi aggiornamenti: dal portiere al centrocampista

La Lazio non ha avuto una buona partenza in campionato, la sconfitta di Lecce ha lasciato parecchi malumori. Adesso l’idea è quella di risolvere la pratica portiere entro mercoledì-giovedì: la prima scelta resta Sepe, con il possibile coinvolgimento di Fares nella trattativa, mentre Berardi è un candidato per il ruolo di terzo. Nelle ultime ore si è parlato ancora di Lloris, ma non ci sono state grandi novità rispetto alle ultime 48 ore. Esattamente come non ci sono stati sviluppi per Bonucci che adesso è libero di accettare l’Union Berlino. Questione centrocampista: bisogna che esca qualcuno tra Marcos Antonio e Basic, il profilo più apprezzato è Guendouzi dell’OM per attitudine tattiche, ma senza trascurare Samardzic.

Foto: Instagram Luigi Sepe