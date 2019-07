Mercato Juve, da De Ligt a Cancelo e il possibile nuovo terzino

De Ligt e la Juve, si procede a vele spiegate. Al punto che la fumata bianca è prevista entro sabato, senza andare oltre come ha chiesto lo stesso Raiola all’Ajax. Anche per Sarri diventa di fondamentale importanza portare De Ligt nella prossima tournée. Capitolo Cancelo: sulle tracce del portoghese c’è da tempo il Manchester City, ma la Juve per ora prende tempo dopo aver ribadito di non aver intenzione di accettare contropartite tecniche. In difesa, il club bianconero potrebbe decidere di prendere un altro terzino se…[GUARDA IL VIDEO]

Foto: Twitter ufficiale Ajax