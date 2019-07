Mercato Inter: tutti gli sviluppi

Nicolò Barella per noi corre verso l’Inter da un anno. Durante il contatto-incontro di ieri tra Inter e Cagliari si è arrivato a questo tipo di determinazione: 40 milioni cash base fissa, più bonus da 5 milioni in su. La formula più probabile, in attesa di accordi definitivi, è prestito (oneroso, magari molto oneroso) con obbligo di riscatto, con l’aggiunta di bonus da 5 milioni in su. Le cifre possono cambiare di qualche milione nella distribuzione, dettagli. In modo, comunque, da avvicinarsi ai 50 milioni chiesti da Giulini. Ora la corsa è per…[GUARDA IL VIDEO]