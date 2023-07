Mercato e ambizioni: cosa aspettarsi dal Napoli nella stagione 2023/2024

Il Napoli è attualmente la squadra italiana campione in carica, avendo vinto lo scudetto nella stagione 2022/2023. Per questo motivo l’annunciato desiderio del presidente della squadra partenopea, Aurelio De Laurentiis, è di aprire un nuovo ciclo composto da molteplici trofei, con la promessa aggiuntiva di cercare di arrivare in finale di Champions League.

Per perseguire degli obiettivi così complessi e allo stesso tempo ambiziosi, c’è bisogno di rafforzare ulteriormente un team già collaudato e che ha espresso un grande calcio durante tutto il corso del campionato, nonché in Europa. Dunque, cosa ci si può aspettare dal mercato del Napoli in vista della stagione 2023/2024? Di seguito un approfondimento a riguardo.

Gli obiettivi di mercato tra partenze e arrivi

Il Napoli è attualmente la prima forza del campionato in Italia, ma nonostante ciò si può sempre migliorare, e soprattutto ci sono alcuni calciatori in partenza. Al netto di qualche incertezza, è possibile prevedere quali potrebbero essere gli azzurri a lasciare definitivamente il progetto, e di conseguenza si possono avanzare delle ipotesi riguardo i rispettivi sostituti. Per risultare più specifici: ecco come potrebbe essere il mercato del Napoli reparto per reparto.

Sul fronte portieri

A porta potrebbero non esserci affatto dei cambiamenti, poiché Alex Meret è stato confermato come il massimo numero uno tra i pali azzurri, mentre c’è qualche dubbio sul suo secondo. Infatti, Gollini potrebbe essere riscattato, ma in caso contrario diventerebbe concreta la pista Audero, attuale portiere della Sampdoria. Più difficile che si possa dare fiducia a Contini come vice Meret. Dal Bari potrebbe arrivare il portiere Elia Caprile, il quale verrebbe girato poi in prestito all’Empoli per accumulare esperienza; si tratterebbe di un investimento per il futuro.

Cosa cambia in difesa?

Per il nuovo allenatore Rudi Garcia non sarà facile fare a meno del difensore Kim Min-jae, il quale si è dimostrato un calciatore completo per velocità e giusta scelta del tempo per intervenire. Il sud-coreano si è già promesso ai campioni di Germania del Bayern Monaco, squadra che pagherà i 70 milioni della clausola rescissoria e nella quale il difensore percepirà uno stipendio decisamente più alto, intorno agli 8 milioni di euro annui.

C’è da capire chi potrà prendere il suo posto, ma al momento i nomi in circolazione sono tantissimi: Scalvini; Itakura;Schuurs; Danso; Hancko. Sulle fasce dovrebbe restare tutto invariato, a parte il non riscatto di Bartosz Bereszyński e il ritorno di Zanoli, anche se quest’ultimo potrebbe essere girato nuovamente in prestito; in tal caso, occhi puntati su Kadioglu come vice Di Lorenzo.

I nomi per il centrocampo

Con Demme in partenza e Ndombele che non verrà riscattato data la cifra di 30 milioni di euro, il Napoli è molto attivo sul mercato per quanto riguarda i centrocampisti. Lo scopo è di rinforzare questo fondamentale reparto per diventare ancora più competitivo, e i nomi caldi sono quelli di Koopmeiners, Samardžić, Gabri Veiga e Rodri Sánchez. Uno di questi potrebbe prendere il posto di Zielinski come titolare, mentre Tousart potrebbe essere il nuovo vice Anguissa. In pole position Maxime Lopez dal Sassuolo per sostituire Demme.

La situazione attaccanti

Il Napoli non ha intenzione di cedere Victor Osimhen, ma qualora dovesse bussare una squadra alla porta della società azzurra per offrire 150 milioni, allora l’operazione in uscita potrebbe concretizzarsi. Nell’eventualità, per sostituirlo i nomi selezionati sono quelli di David dal Lille e di Højlund dall’Atalanta. A destra Lozano è in partenza, e al suo posto potrebbe subentrare Zhegrova.

Le prospettive per il campionato

Il Napoli essendo la squadra campione in carica è considerata una super favorita per il prossimo campionato, tenendo conto anche di un mercato ben mirato. Le prospettive per il club azzurro sono ottime, e la riconferma è una possibilità molto concreta secondo i bookmakers. Per Netbet, tra i più importanti siti di scommesse e casino online Italia, il Napoli potrebbe vedersela direttamente con l’Inter, attualmente la favorita assoluta per la vittoria del prossimo campionato siccome la squadra di Inzaghi è arrivata in finale di Champions League. Insomma, potrebbero esserci due assolute protagoniste nel futuro italiano, e sono proprio l’Inter e il Napoli.

Foto: Instagram Rrahmani