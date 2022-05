MERCADANTE NELLA STORIA DEL MONOPOLI

Nella notte di ieri si è compiuta un’impresa degna di nota. Il Monopoli ha espugnato per 3-0 il Manuzzi di Cesena, estromettendo i romagnoli dai playoff di C e staccando il pass per il secondo turno della fase nazionale, punto più alto della storia del club barese. I gabbiani, nonostante il ko nella gara d’andata al Veneziani, hanno ribaltato la contesa, dominando sul difficile campo dei bianconeri e uscendo a fine gara tra gli applausi del pubblico. Protagonista della notte storica è Mario Mercadante, difensore goleador autore di una doppietta su rigore e dell’assist da cui è scaturito l’autogol cesenate del momentaneo 1-0.

Mercadante era già entrato qualche settimana nella storia del Monopoli, avendo festeggiato le 200 presenze con il club biancoverde e diventando così il secondo giocatore più presente di sempre, con il primo posto di Michele Orsi ad un passo. Una vita intera quindi passata nella bellissima città in provincia di Bari, famosa per il suo mare e la sua litoranea. Originario di Altamura, dove è nato nel 1995, è cresciuto nel florido settore giovanile barese, club di cui è tifoso. Nel corso degli anni è diventato uno dei punti fermi della Primavera dei galletti. Qualche convocazione anche in prima squadra nel 2013/14, prima delle avventure a Matera, Torre Annunziata e Ischia per farsi le ossa.

Dalla stagione 2015/16 allora la lunga militanza nel Monopoli, in concomitanza con l’approdo del club in Lega Pro. Saranno campionati sempre soddisfacenti. Chi conosce queste categorie sa bene quanto bene abbia fatto nel corso degli anni la piccola realtà pugliese, che con budget normali si mette alle spalle annualmente club ben più ricchi e blasonati. Merito di una società che sa come lavorare e che conosce la parola progetto. Tanti i giovani lanciati negli anni e che ora si disimpegnano in categorie superiori.

Punto forte della squadra è da sempre la fase difensiva, con Mercadante capitano e leader della retroguardia. Col tempo il difensore è diventato anche un infallibile rigorista. Negli ultimi due anni ben 8 gol dal dischetto. Autentico trascinatore della sua squadra, Mercadante è il classico calciatore di provincia che ha trovato la sua isola felice. Da anni per lui si parla di salto categoria. L’occasione è sempre sfumata e chissà che non possa arrivare già quest’anno con il suo Monopoli. Per entrare ancora più nella storia del club e di una città che sogna ad occhi aperti.

