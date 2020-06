Menez, la Reggina nel destino. E lui dà un grande indizio social

Dal 28 maggio è trascorso diverso tempo. Quel giorno accostammo per la prima volta Jeremy Menez alla Reggina, sembrava una salita impossibile considerato lo spessore dell’attaccante che si è da poco liberato dal Paris FC. Strada facendo vi abbiamo aggiornato sempre più: da “avanti tutta” a “è solo questione di tempo”.

Vi abbiamo parlato della proposta triennale, di qualsiasi altra concorrente staccata. Due sere fa abbiamo aggiunto che “ci sorprenderemmo se non arrivasse”. Le percentuali sono talmente alte che, ormai, non è il caso di aggiornarle. Strada in discesa, questione di tempo, operazione impostata, imbastita, ormai sul punto di essere definita. Poco fa su Instagram Menez ha postato “Work in progress”, facendo infiammare l’intera tifoseria amaranto che sta festeggiando la promozione in Serie B. Work in progress? Molto di più…