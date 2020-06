Menez, gli indizi social e la fiducia della Reggina

Jeremy Menez e la Reggina: una trattativa nata clamorosamente qualche settimana fa e che può andare in porto nei prossimi giorni. Come abbiamo già raccontato, per certe cose sono le firme a fare la differenza, ma la fiducia del club calabrese è intatta, forse in crescita, alla luce dei contatti no stop con l’attaccante ormai in scadenza di contratto con il Paris FC. E sui social Jeremy si è sbizzarrito: ha pubblicato una storia su Instagram che sembra un autentico countdown con la richiesta di silenzio proprio per scandire i momenti forse decisivi di una trattativa in corso. E i tifosi della Reggina, che aspettano buone notizie dal Consiglio Federale di lunedì prossimo, sognano sempre più…

Foto: Instagram personale Menez