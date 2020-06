Menez, countdown Reggina e nuovi indizi social

Jeremy Menez si diverte a dare indizi di mercato anche attraverso i social. Poco fa ha postato su Instagram una sua foto in aereo con la scritta “Sud arrivo”. Che potrebbe anche essere una località della Francia da raggiungere, con tanto di mascherina, per qualche giorno di relax. Ma siccome Reggio Calabria si trova al Sud d’Italia, normale che questo post abbia scatenato la fantasia dei tifosi amaranto.

Ma non è certo solo fantasia, siamo saliti fino al 90 per cento di percentuale, ribadiamo che il 10 per cento successivo è soltanto per formalizzare un’intesa triennale. Trascorreranno ancora alcuni giorni ma la (reciproca) scelta è fatta e non ci sono dubbi sul particolare che la Reggina sarà la prossima destinazione di Menez. Confermato anche il forte interesse del club amaranto per Gabriel Charpentier, l’attaccante francese classe 1999, che sta recuperando dopo un grave infortunio con la maglia dell’Avellino. Charpentier è in prestito in Irpinia, il cartellino è di proprietà dello Spartaks (club lettone) che – come anticipato – è sul punto di definire la cessione al Genoa, con la Reggina fortemente interessata alla finestra.