Mendy rivela: “Utilizzo tanto i social, ma Guardiola mi ha detto che…”

Benjamin Mendy, terzino del Manchester City, ha rilasciato un’intervista a FourFourTwo soffermandosi sulla sua passione per i social dei social: “Utilizzo tanto i social, ma Guardiola mi ha detto di calmarmi. Ha detto che è normale avere una vita sui social media, ma non troppo. Alcune persone aspettano sempre che tu commetta un errore, e anche se non è poi così male, può diventare una cosa davvero grande. C’è stato un tweet in cui ho scritto che ero ad Hong Kong, e poi ho ricevuto una telefonata dal club che chiedeva dove fossi. In realtà stavo recuperando a Barcellona! Era uno scherzo ma la gente impazziva. A volte non pensavo quando stavo twittando, ma poi va più in profondità. Ora penso un po ‘di più”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City