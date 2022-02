Mendy: “Felice ed orgoglioso del mio successo col Senegal. Dico di credere in se stessi”

Il portiere del Chelsea, Edouard Mendy, ha parlato della vittoria col suo Senegal della Coppa d’Africa in conferenza stampa pre Lille: “Negli ultimi giorni e nelle ultime settimane sono successe molte cose buone. Ovviamente sono davvero felice e orgoglioso del mio successo con la Nazionale e anche con il Chelsea. Ma non ho tempo per festeggiare, perché abbiamo molte partite importanti questa settimana e nelle prossime. Quindi sono solo concentrato sulla prossima partita e poi avrò tempo per festeggiare alla fine della stagione. Che consiglio darei ai più giovani? Direi solo di continuare a lavorare, di avere fiducia nel lavoro, di credere in sé stessi”.

FOTO: Twitter UCL