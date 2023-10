Mendilibar saluta il Siviglia: “Orgoglioso di essere una piccola parte della storia di questo grande club”

José Luis Mendilibar ha guidato il Siviglia alla conquista della settima Europa League nella scorsa stagione ma questo non lo ha salvato dall’esonero. Dopo la decisione del club andaluso, è arrivata anche la lettera di addio del tecnico: “Il tempo trascorso con voi è stato breve ma concordiamo che è stato straordinariamente intenso. Non vorrei salutarvi senza ringraziare innanzitutto i dirigenti che a marzo hanno deciso di darmi l’opportunità di guidare questo grande club.

Poi ringrazio tutti i lavoratori e i dipendenti del club che hanno reso molto facile la vita di tutti i giorni nella città dello sport. Lo staff, per il loro lavoro e l’attenzione. I giocatori, che con il loro lavoro e il loro impegno sono stati i principali protagonisti degli importanti traguardi che siamo riusciti a raggiungere in questi mesi. E soprattutto a quei tifosi del Siviglia, che dal primo momento fino ad oggi mi hanno dimostrato tutto il loro sostegno e tutto il loro affetto e senza la loro passione e il loro incoraggiamento sarebbe stato impossibile ottenere ciò che ho ottenuto.

Lascio tanti amici nel club e lascio amici in un Siviglia che considererò sempre come casa mia. Sono anche orgoglioso, dopo la notte di Budapest, di essere diventato una piccola parte della storia di questo grande club. Non mi resta altro che augurare il miglior futuro al Siviglia, che porterò sempre nel cuore”.

Foto: Instagram Siviglia