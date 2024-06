Mendilibar: “Puntavamo a vincere il campionato. Che impresa contro la Fiorentina da sfavoriti”

José Luis Mendilibar, allenatore spagnolo dell’Olympiacos, ha parlato ad AS sulla sua carriera, tornando anche sulla vittoria della Conference League contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Sono sempre lo stesso, non credo di essermi fermato a pensarci molto. Quando lo faccio mi dico: ‘Cavolo, abbiamo fatto una cosa difficile da fare e che pochi allenatori sono riusciti a realizzare. L’Olympiacos è il Real Madrid della Grecia e l’obiettivo è vincere sempre, anche se è facile a dirsi. Ora dobbiamo costruire una buona rosa, mantenere i giocatori che sono stati fondamentali per noi e poi metterci al lavoro”.

L’addio al Siviglia e la nuova avventura: “Quando ho lasciato il Siviglia, non avevo voglia di allenare. Avevo ricevuto alcune proposte ma le ho respinte. Ma quando è arrivata l’offerta dell’Olympiacos, nonostante la situazione in cui si trovava, con tre allenatori licenziati prima del mio arrivo, ho pensato che c’era una buona materia prima in rosa e che avremmo potuto raggiungere risultati. È stato lo stesso pensiero che ho avuto quando sono arrivato a Siviglia, la situazione era simile. Non mi ero posto l’obiettivo della Conference League, volevo vincere il campionato, cosa che non mi è mai riuscita. Alla fine è successo il contrario, abbiamo vinto quello che non ci eravamo posti come obiettivo”.

Foto: Instagram Siviglia