Mendilibar: “Non preparo nulla in anticipo. E’ passato molto tempo dall’ultima volta che ho vinto un trofeo”

Ai canali ufficiali della UEFA ha parlato il tecnico del Siviglia, José Luis Mendilibar, in vista della finale contro la Roma di domani sera: “Non preparo nulla in anticipo, né penso a cosa posso o non posso dire. Il giorno della finale, il discorso di 12 minuti che farò sarà quello che mi verrà in mente in quel momento. Non ho visualizzato la sensazione della vittoria ed è passato molto tempo dall’ultima volta che ho vinto un trofeo. Ci sono altre cose da considerare quando si tratta di successo. Immagino che alzerei il trofeo e poi me ne andrei velocemente .Quando vedrò Mourinho gli farò i complimenti per quello che ha fatto alla Roma. Gli auguro il meglio e poi ci affronteremo. So che è molto competitivo e vince la maggior parte delle finali che allena. Normalmente vince le partite a eliminazione diretta, è l’attuale campione della Conference League con questa squadra, quindi sarà dura. Con la sua rosa e con lui in panchina sarà molto difficile. Tutti dicono che le finali riguardano la vittoria e non solo il presentarsi, ma una squadra deve perdere. Speriamo di essere noi i vincitori.”

Foto: Instagram Siviglia