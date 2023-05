Mendilibar: “Il gruppo sta bene. Devo cercare di dare a tutti la giusta quantità di minuti in vista della Roma”

L’allenatore del Siviglia in conferenza stampa ha parlato delle condizioni della squadra in vista della finale contro la Roma di Europa League: “Oliver Torres ha un piccolo problema, dobbiamo prenderci cura di lui. Joan Jordan sta meglio, ma non so se sarà in grado di venire e aiutarci durante il match. Credo che il gruppo stia bene, anche se c’è stanchezza per le tante partite giocate. Quello che non dobbiamo fare è sovraccaricare di minuti nessun giocatore. Devo cercare di far giocare a tutti la giusta quantità di tempo in modo che arrivino con la miglior condizione fisica possibile in finale”.

Foto: Instagram Siviglia