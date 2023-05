Mendilibar: “Dobbiamo concentrarci sul saper difendere. Tutti vogliono essere titolari”

Il tecnico del Siviglia ha parlato nella conferenza stampa odierna della sfida contro la Juventus: “Domani saprete la formazione. Tutti vorranno essere titolari per giocare quindi dovrò scegliere, ho qualche dubbio ma me la dovrò giocare. Una squadra come la Juve vorrà giocare il pallone. Dobbiamo essere concentrati sul saper difendere e capire la gara in base alla pazienza. I giocatori hanno visto che la semplicità spesso può portare a risultati. È stata una stagione complicata, non è stato facile per il club”.

Sulla situazione infortuni: “Qualcuno ha accusato qualche fastidio, qualcun altro rientra da un infortunio e ha pochi allenamenti nelle gambe, ma è normale in questo momento della stagione. Conta più la testa dei giocatori, sono tutti disponibili”.

Foto: Instagram Siviglia