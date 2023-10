Mendilibar contro Orsato: “Siamo stati un po’ maltrattati dalle decisioni arbitrali”

José Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia, ha commentato a MovistarTV il pareggio ottenuto sul campo del PSV, rammaricandosi per gli episodi e per l’arbitraggio di Daniele Orsato: “Nel secondo tempo abbiamo avuto il controllo della partita e abbiamo creato occasioni ma siamo stati un po’ maltrattati dalle decisioni arbitrali. Non so se fosse fallo di mano o meno, rigore o meno, ma ci hanno detto che il VAR non poteva intervenire e l’arbitro non ha rivisto. Non è stato giusto dal nostro punto di vista”.

Foto: Instagram Siviglia