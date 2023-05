Mendilibar (all. Siviglia): “Pensavamo di aver già vinto. Forse il gol subito può aiutarci”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Siviglia, José Luis Mendilibar, ha così parlato dopo il pareggio contro la Juventus, soffermandosi a parlare del gol subito nel finale: “L’ho detto prima, dobbiamo concentrarci su tutta la partita che abbiamo fatto. Una peccato prendere un gol così ma è quello che capita nel calcio, siamo contenti di aver giocato così in un campo molto difficile. Abbiamo cercato di dominare sempre e l’abbiamo fatto per molti minuti, per questo siamo contenti. Peccato per il gol nel finale ma forse questo risultato non è male, forse con una vittoria avremmo pensato di aver già vinto. Psicologicamente forse può aiutarci”.

Foto: Instagram Siviglia