Mendilibar (all. Siviglia): “La Juve sa giocare queste partite, ma possiamo battere chiunque”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Siviglia, José Luis Mendilibar, ha così presentato la sfida di domani contro la Juventus: “Domani vedrete sul campo, sicuramente il sogno e la speranza ci sono. Sono nuovo in tutto ciò ma sono responsabile di giocatori che invece non sono nuovi in certe partite. Sono molto emozionato per la partita di domani. Le chiavi della partita di domani? La tranquillità in ogni momento, non perdere calma e concentrazione. Non sarà la stessa cosa rispetto al Manchester, è una squadra italiana con un calcio diverso. Stanno migliorando in classifica e sono in semifinale di Europa League e soprattutto sanno affrontare questo tipo di competizioni”.

Poi ha proseguito: “Non è facile che ci siano tanti gol in partite eliminatorie di questo tipo. Nelle ultime partite la Juve anche se vince vince con pochi gol di margine, approfittano dei pochi gol che fanno senza poi sbilanciarsi. È quello a cui dobbiamo fare attenzione, spero sia una partita aperta”.

Infine: “Cosa mi preoccupa della Juve? Tutta la squadra. Sono bravi a livello difensivo, ogni tanto cambiano modalità di gioco, a volte con 2 o con 3 centrocampisti. Ci sono individuati come Vlahovic, Di Maria ma io sottolineerei i centrali che sono buoni difensori”.

