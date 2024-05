Mendilibar (all. Olympiacos): “Non mi aspettavo di arrivare così lontano”

Dopo la vittoria dell’Europa League con il Siviglia nella passata stagione (in finale contro la Roma) José Luis Mendilibar sogna la Conference alla guida dell’Olympiacos. Il tecnico spagnolo ha parlato a Cosmote TV dopo il successo per 2-0 nella semifinale di ritorno contro l’Aston Villa: “Sono molto felice. Anche dopo il nostro secondo gol ero in ansia, temevo che potessimo subire la rete che avrebbe riaperto la sfida. Sono sempre consapevole del nostro potenziale, ci credevamo tutti fermamente e sapevamo che avremmo potuto eiminare l’Aston Villa. È una squadra che, per il nostro stile di gioco, era perfetta da affrontare.

Quando sono arrivato all’Olympiacos non mi aspettavo che saremmo arrivati ​​così lontano in Europa. Ho iniziato a credere molto lentamente che avremmo potuto fare bene in campionato e in Europa. Abbiamo lavorato bene, abbiamo giocato bene e meritiamo questa finale. Voglio ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di essere qui.

Questa squadra ha attraversato una stagione molto difficile. È una grande gioia arrivare fin qui, per tutti noi che lavoriamo ogni giorno sul campo e, soprattutto, per i tifosi dell’Olympiacos”.

Foto: Instagram Siviglia