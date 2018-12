Mendes su Mou: “Divorzio con lo United? Rumors falsi. Il progetto pluriennale…”

Jorge Mendes, noto e potente agente portoghese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro del suo assistito José Mourinho, attuale tecnico del Manchester United. Queste le parole proferite al The Telegraph: “I rumors sull’addio di Mourinho al Manchester United sono assolutamente falsi. José è molto felice e il club è contento di averlo come allenatore. Ha un contratto ancora lungo ed è completamente concentrato sul Manchester per portare avanti un progetto pluriennale”.

Foto: Record