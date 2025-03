Jorge Mendes su Ansu Fati: “Ha bisogno di giocare”

La cena a Lisbona tra Laporta, Deco e Jorge Mendes ha concentrato tutta l’attenzione su Lamine Yamal e sul suo rinnovamento, che, come ha anticipato lo stesso agente portoghese in un’intervista a MD, “Il Barça avrà il numero uno per molti anni”.

Dopo la cena Jorge Mendes è intervenuto a parlare della situazione su Ansu Fati come riportato dal Mundo Deportivo, visto che sta trovando poco spazio al Barcellona

“Non abbiamo parlato di Ansu Fati , ma è un giocatore che ha dimostrato la sua qualità molte volte e che ora ha bisogno di giocare, ha ammesso il super agente portoghese. Finora, in questa stagione Ansu Fati ha partecipato solo a quattro partite di campionato, giocando un totale di 125 minuti e altri 28 minuti in Copa del Rey”.

Foto: Ansu Fati instagram