Flick: “Ansu Fati sta migliorando. Rinnovo? Sono tranquillo, c’è tempo”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Barcellona Hans Flick, alla vigilia della partita contro il Siviglia.

Sul caso arbitraggio: “A volte sarebbe bello parlare con gli arbitri, ma prendono decisioni che non possono essere cambiate. Potrebbe essere una buona opzione, ma il lavoro degli arbitri è molto duro. Se vogliono cambiare qualcosa, saremo aperti”.

Sul rinnovo: “Non sono sotto pressione, mi piace lavorare per questa squadra e per questo club. Abbiamo molto più potenziale e lo vedo nei giocatori della Masia, che sono molto bravi. Ho tempo, ho un altro anno e poi vedremo. Una stagione e due anni per un allenatore sono un sacco di tempo”.

Su Ansu Fati: “È il piano che abbiamo con Ansu Fati . A volte parliamo con l’allenatore e qualche giorno dopo vediamo cosa succede. Ter Stegen, Bernal e Christensen sono fuori per infortunio. Gli altri sono 21 giocatori disponibili. Ansu sta migliorando e domani vedremo la lista in base alle opzioni”.

Su Ter Stegen: “Le condizioni di Ter Stegen sono un’informazione privata come tutto ciò di cui parliamo con i dottori. Ha già iniziato a lavorare, è un primo passo, tutto sta andando bene, è migliorato molto e siamo molto contenti”.

Foto: X Barcellona