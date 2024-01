Mendes: “Il Barça vuole Cancelo e Joao Felix a titolo definitivo”

Il super agente portoghese Jorge Mendes ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese Record, soffermandosi sul futuro di due suoi assistiti, Joao Cancelo e Joao Felix: “Il Barcellona ha intenzione di ingaggiare sia Cancelo che Joao Felix a titolo definitivo. Io e il presidente abbiamo un buon rapporto, e la società conta di continuare con loro oltre quest’estate”. Infine, sulle critiche ricevute da Joao Felix ha risposto cosi: “Joao sta facendo abbastanza bene, ha segnato il suo quarto gol in Liga e ne ha segnati tre in Champions League. Non ho capito il perché delle critiche, lui risponde sul campo”.

Foto: Mendes foto Record