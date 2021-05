Mendes fa chiarezza sul futuro di CR7: “Un ritorno allo Sporting Lisbona non è nei suoi piani”

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo della Juventus, ha voluto fare chiarezza in un’intervista rilasciata al quotidiano Record sul futuro del suo assistito: “Al momento i piani per il futuro di Cristiano Ronaldo non passano dal Portogallo. Cristiano è orgoglioso del titolo conquistato dallo Sporting, come ha pubblicamente dimostrato – sottolinea Mendes – ma al momento il Portogallo non è nei suoi piani”.

Avevano fatto scalpore le parole della signora Dolores Aveiro, mamma di CR7, che si augurava un lieto fine: “Gli parlerò e proverò a convincerlo a tornare l’anno prossimo allo stadio Alvalade e vestire i colori dello Sporting”, aveva detto alle telecamere della televisione portoghese TVI 24.