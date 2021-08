Membro della dirigenza del Barça si dimette e accusa Laporta: “Rinforzate il PSG e sostenete l’arrivo di Mbappé al Real”

La partenza di Lionel Messi continua a fare scalpore al Barcellona. Lo spogliatoio catalano si è detto “spaccato” e, tramite Gerad Pique, ha accusato il club di cattiva gestione sotto la presidenza di Josep Bartomeu, ma la svolta degli ultimi giorni ha avuto ripercussioni anche sul gruppo dirigente. Jaume Llopis, membro del consiglio di amministrazione del Barça, ha mandato le sue dimissioni al presidente del club, Joan Laporta. Avrebbe anche inviato una lettera al numero 1 del club catalano accusandolo di non aver fatto abbastanza per trattenere la Pulce in squadra, di aver rafforzato un concorrente – il Paris Saint-Germain – e di fare il gioco del Real Madrid per favorire l’arrivo di un certo Kylian Mbappé. Come riportato dal quotidiano iberico, Sport, nella lettera Llopis avrebbe scritto: “Passerai alla storia come il presidente che ha lasciato andare Messi. Mi mancano le informazioni ma sono sicuro che si poteva fare molto di più per farlo rimanere. Quelli che restano sono molti. Leo era una risorsa importante del Barcellona. Vedremo quando arriverà la Super League, se arriverà, e nel frattempo rafforzate il PSG e rendete più facile la partenza di Mbappé per Madrid. Il piano perfetto di Florentino – Perez, presidente del Real Madrid.”

Foto: Twitter Barcellona