Meluso: “Zielinski è un professionista, ci darà ancora tanto”

Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di DAZN della chiacchierata situazione di Piotr Zielinski, oggi non convocato ed escluso dalle liste del Napoli: “Con Zielinski c’è stato un confronto, è un professionista serio e continuerà a dare tanto al Napoli”. Infine sull’acquisto Ngonge: “Noi siamo contenti di averlo preso, è una freccia in più per l’arco di Mazzarri. E’ un ragazzo giovane e di prospettiva”.

Foto: Twitter Napoli