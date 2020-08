Meluso-Spezia manda Angelozzi in orbita Frosinone: i conti tornano

E’ una sorpresa per chi non aveva seguito gli sviluppi del pomeriggio. Vi avevamo raccontato che Mauro Meluso aveva chiesto la risoluzione al Lecce, c’erano due strade aperte: una avrebbe portato al Frosinone per un ritorno, un’altra allo Spezia se non fosse stato confermato Angelozzi. Ma lo Spezia ha deciso di congedarsi da Angelozzi che ha avuto un ruolo importante nella promozione e che un mese fa – come raccontato – era stato vicinissimo al Frosinone. I conti ora possono tornare completamente.

Foto: sito ufficiale Spezia