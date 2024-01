Meluso: “Siamo vigili sul mercato. Cambio modulo? C’era l’esigenza”

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset: “Mazzarri ha lavorato a questo sistema di gioco negli ultimi giorni, è uno schieramento che prediligeva anche in passato. C’è stata anche l’esigenza perché abbiamo avuto qualche defezione. L’anno scorso è stata un’annata eccezionale, sotto ogni punto di vista. Quest’anno Mazzarri ha avuto poco tempo per lavorare dal punto di vista tattico, perché è arrivato quando c’erano le nazionali e non ha potuto lavorare sui concetti a lui cari. Poi abbiamo giocato ogni tre giorni, tutti impegni importanti. E’ entrato subito in una situazione di emergenza che non ha consentito, pur avendo perso alcune gare immeritatamente, la squadra si è comunque espressa. Siamo attenti e vigili per cogliere le opportunità in un mercato, quello di gennaio, che è sempre difficile”.

Foto: Twitter Napoli