Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha così parlato di Lazar Samardzic che, come raccontato, è un chiodo fisso degli Azzurri: “Farei male il mio lavoro se rivelassi qualcosa, agiamo nella massima riservatezza. Ci sono tanti giocatori bravi in serie a, non per forza quelli che ha nominato”.

Foto: Twitter Napoli