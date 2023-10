Meluso: “Non avere Osimhen non è positivo. Ma abbiamo altri giocatori di spessore”

Su Osimhen: “Non avere un giocatore come Osimhen non è mai positivo, da ogni punto di vista, ma la nostra rosa nella posizione del centravanti è completa, abbiamo tre calciatori di gran valore. Abbiamo Simeone, un calciatore di talento, in panchina. Raspadori è titolare in Nazionale spesso, c’è grande competitività in avanti e possiamo sempre schierare una formazione competitiva”.