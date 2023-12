Meluso: “Mazzarri non parlerà, vogliamo che sia in panchina anche la prossima”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, non parlerà ai microfoni di Dazn dopo la gara persa in casa contro l’Inter: il tecnico degli azzurri, infuriati per le decisioni dell’arbitro Davide Massa, eviterà così il confronto per i cronisti, con l’obiettivo di evitare polemiche. A spiegarne le ragioni è stato il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso: “Mazzarri ha preferito non venire, perché vogliamo che sia in panchina e volevamo evitare dichiarazioni che potessero creare problemi”.

Foto: Twitter Napoli