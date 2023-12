Meluso: “Il rinnovo di Osimhen è un passo importante. Zielinski? Stiamo trattando”

Il ds del Napoli, Mauro Meluso, ha parlato a Dazn prima della gara con la Roma.

Queste le sue parole: “La brutta sconfitta in Coppa Italia ci darà uno stimolo in più, ripartiamo con impeto e voglia di fare. Stasera faremo una partita accorta a livello di attenzione. Rinnovo di Osimhen? Nei dettagli non entro, fa solo piacere che abbia rinnovato. Il club ha fatto un passo importante e il giocatore aveva il piacere di proseguire il rapporto con il Napoli e così è avvenuto. Per Elmas c’è un accordo con il Lipsia, dovrebbe essere ceduto alla squadra tedesca. Noi non dipendiamo da un singolo giocatore: il gruppo ha fatto cose grandi l’anno scorso e ora sta dando l’anima. Con Zielinski si sta ancora trattando, vedremo nelle prossime settimane”.

Foto: twitter Napoli