Meluso, il direttore diesel: sul mercato serve velocità

Mauro Meluso ha vinto qualche campionato per merito anche suo (non soltanto suo), però ha convinto poco in questa sessione di mercato. Il Lecce avrebbe avuto bisogno di maggiore celerità in modo da consegnare i rinforzi a Liverani, l’urgenza era chiara per tutti. Invece, il difensore arriverà sul gong e probabilmente servirebbe altro. Meluso dovrebbe sapere che la Serie B è una cosa (anche la C), la A un’altra. Bisogna andare di corsa, con idee e tempismo, mentre Meluso per il difensore è stato a lungo sui blocchi di partenza, dopo aver litigato con la Fiorentina ritardando così l’operazione Saponara. Imperdonabile, la parola d’ordine sul mercato è: velocità.

Foto: cosenzachannel.it