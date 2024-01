Meluso: “Chiediamo scusa, valutiamo correttivi e se andare in ritiro. Mazzarri ha la nostra fiducia, nessuna riflessione”

Dopo la brutta sconfitta per 3-0 in casa del Torino, il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha così parlato ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fatto una riunione con Mazzarriu na volta avuto l’ok affinché scendesse negli spogliatoi poiché era squalificato. Quello che abbiamo comunicato alla squadra resta tra noi. Ci scusiamo con i tifosi. Pensiamo ad apportare dei correttivi per stimolare la squadra a tornare a una condizione di normalità, che si è smarrita anche a causa di infortuni, acciacchi e assenze per la Coppa d’Africa. Nessun alibi, è un momentaccio”.

Foto: Twitter Napoli