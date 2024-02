Meluso: “Calzona parte con un grosso vantaggio rispetto a chiunque altro. Kvara non ha avuto alcun comportamento non professionale”

Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn pochissimo prima l’inizio del match con il Cagliari:

Qual è il valore aggiunto di mister Calzona?

“Calzona parte con un grosso vantaggio rispetto a chiunque altro, cioè quello di aver vissuto un passato recente da protagonista, quindi conosce gran parte dei calciatori e quali corde toccare. Già vedendo i primi allenamenti, ci siamo resi conto che siamo già sulla buona strada.”

Si parla di una multa per Kvaratskhelia, per l’atteggiamento avuto dopo la sostituzione col Barcellona. E’ un segnale da parte della società?

“Kvara non ha avuto nessun comportamento non professionale, qualsiasi giocatore che viene sostituito non è contento. Ci ha confidato di essere arrabbiato della sua prestazione. Ha avuto l’atteggiamento da grande campione, non ha contestato la scelta.”

Foto: Twitter SSC Napoli