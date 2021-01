Meité e il primo giorno di Milan. Arrivato ieri sera in città, il centrocampista si sta sottoponendo alle visite prima della firma e dopo gli accordi totali con il Torino. Meité arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto, era in orbita Milan esattamente dallo scorso gennaio. E sarà subito a disposizione di Pioli nel posticipo di lunedì a Cagliari.