Meité: ” Contento di essere qui, il Milan è mitico. Mi piace il bel gioco. Voglio finire il più in alto possibile”

Soualiho Meité ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del Milan, proprio ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Il Milan è una grande squadra dalla grande storia. Il Milan è mitico, ha sempre avuto grandi giocatori e grossi obiettivi, io voglio partecipare a questo”.

Sulle sue caratteristiche: “Sono un giocatore a cui piace il pallone. Mi piace il bel gioco, la tecnica, il palleggio. Mi piace anche crossare con entrambi i piedi”.

Sugli obiettivi: “Il mio obiettivo è quello di mantenere il livello di questa squadra, finire il più in alto possibile in classifica e andare avanti in Europa”.

Un messaggio per i tifosi: “Sono contento di essere al Milan. E’ un po’ triste giocare senza tifosi, ma loro devono continuare ad essere con noi perché anche senza di loro nello stadio sentiamo il supporto che arriva dall’esterno. A loro va detto di continuare così, dando sempre forza al Milan”.

Foto: Twitter Milan