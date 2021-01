Meité: “Al Milan è l’opportunità della mia carriera. E’ un sogno. Mi ispiro ai grandi”

Soualiho Meitè si è presentato in conferenza stampa al Milan. Queste le parole del centrocampista appena arrivato dal Torino: Il mio ruolo? Sono un centrocampista duttile, bisogna saper difender e attaccare, mi piace molto giocare cosi, sono grosso con il fisico però mi piace tanto toccare la palla”.

Buon esordio a Cagliari? “Ho sentito subito la compattezza del gruppo, parliamo tanto e mi è piaciuto tanto. A Cagliari è stato bello l’ingresso in campo”.

Sul Milan: “E’ il momento più bello della mia carriera. Essere al Milan è un sogno. Ci sono tanti giocatori forti, qui primi in classifica con Ibra che a 40 anni che fa ancora queste cose, io che sono giovane devo fare molto di più. Farò di tutto per prendermi il mio spazio e guadagnarmi un ruolo importante in rossonero”..

A chi ti ispiri? “Mi piacciono tanti centrocampisti. Guardo i più forti come Pirlo, Modric e Yaya Touré. Guardo i video per cercare di imparare più cose possibili”.

Com’è stato l’impatto con Pioli? “Mi piace molto il suo modo di giocare. Vuole che giochiamo sempre in avanti, è importante per un centrocampista come me”.

Cosa pensi del gruppo rossonero? “La prima cosa che ho sentito quando sono arrivato è la compattezza del gruppo. Mi sono sentito subito dentro la squadra. Con un gruppo così si possono fare grandi cose”.

Tu come Desailly? “Mi fa molto piacere essere accostato a lui, era un grande giocatore. Però Desailly è Desailly, mentre Meitè è Meitè, devo scrivere la mia storia”.

Foto: Twitter Milan