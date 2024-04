MEIJER, L’ESTERNO CHE PUÒ INFIAMMARE IL MERCATO

Bjorn Meijer, esterno sinistro del Bruges, potrebbe essere un uomo mercato della prossima estate. Sul giocatore c’è l’attenzione di diversi club, in particolare del Bologna, soprattutto se la compagine emiliana dovesse centrare il clamoroso colpo della qualificazione in Champions League. Ma anche in caso di Europa League, l’investimento potrebbe essere fatto.

Per ora si tratta solo di un interesse, per un giocatore che comunque ha già una buona esperienza europea e ha diversi margini di crescita, essendo un classe 2003. Meijer infatti milita nel Club Brugge, in Belgio. Olandese, nativo di Groningen. Si tratta di un esterno sinistro completo, bravo sia come terzino, ma anche in propenzione offensiva. Ideale a tutta fascia in un 3-5-2 come quinto.

Meijer è cresciuto nel settore giovanile del Groningen, squadra della sua città per cui è sempre stato tifoso, e ha debuttato in prima squadra il 16 maggio 2021 in occasione dell’incontro di Eredivisie perso 1-0 contro il PEC Zwolle. Con le giovanili del Groningen, aveva vinto un campionato Under 17 olandese. Chiuderà quella annata, la prima tra i professionisti, solo con quella presenza, è nella successiva che dimostrerà ottime qualità.

Infatti, viene confermato per la stagione successiva, le 2021-22, dove mette a referto 26 presenze, comprese le coppe, e 2 gol. Un rendimento, e prestazioni sempre più positive, che attirano le attenzioni di un club internazionale come il Brugge, che lotta per i vertici del campioanto belga e comunque gioca anche le competizioni europee.

La scorsa stagione, 2022-23 debutta in Belgio, quindi, con il Brugge. Una stagione di assoluto livello la sua, anche a livelloi internazionale, visto che debutta anche in Champions, nella fase a gironi, arrivando anche agli ottavi di finale e trovando a che un gol. In totale sono 36 le presenze e 3 i gol messi a referto. Con il Brugge ha vinto anche una Supercoppa del Belgio.

In questa stagione, rendimento simile per l’esterno, una ventina di presenze, un gol, esperienza internazionale anche in Europa League e successivamente in Conference League. Lo vedremo all’opera ai quarti contro il Paok Salonicco e chissà, magari in una eventuale semifinale potrebbe affrontare la Fiorentina, essendo nella stessa parte di tabellone. Quindi chance di poterlo tenere d’occhio da vicino.

Il Bologna ci pensa, anche perché, con Lykogiannis in scadenza di contratto e Victor Kristiansen in prestito, la società emiliana ha la necessità di fare un investimento importante per la corsia mancina e Meijer è tra i nomi in cima alla lista di Sartori.

Non sarà facile però acquistarlo dal club belga perché Meijer ha oggi una valutazione di mercato che si aggira sui 15 milioni di euro. Soprattutto, ha tanto mercato in Premier League dove ha diversi estimatori, e il Bologna, nel caso, difficilmente potrà permettersi di fare aste. Ma per ora, non c’è nulla di concreto, solo un interessamento.

Le qualità di questo giocatore sono di alto livello, facilità di corsa, molto rapido, buon piede e ottimi cross, bravo anche negli inserimenti in fase offensiva. Un esterno completo, a 360°, che può migliorare ancora molto tatticamente, soprattutto nella fase difensiva. Ma sicuramente può essere un investimento importante, come detto, è classe 2003, 21 anni, tanto margine di mifglioramento e già esperienza internazionale alle spalle.

